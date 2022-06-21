國際瑜珈日 印度總理莫迪率萬人做瑜珈
（中央社記者林行健新德里21日專電）今天是2022年國際瑜珈日，印度總理莫迪與中央部會首長、地方官員同步在印度75個歷史性地標主持萬人瑜珈晨運，推廣瑜珈文化。
莫迪（Narendra Modi）於2014年9月27日在聯合國大會發表演說時，建議訂每年6月21日為「國際瑜珈日」，獲得177個聯合國會員國支持。草案通過後，隔年全球開始慶祝瑜珈日；6月21日被視為是「夏至」，是一年當中白天最長的日子。
本屆「國際瑜珈日」主題是「為人道而練」， 主場為印度南部卡納塔卡省（Karnataka）邁索爾市（Mysuru）的邁索爾宮，莫迪上午6時親自帶領超過1萬5000名民眾一起做瑜珈，其中包括200名殘障兒童、100名孤兒以及15名同性戀人士。
莫迪在致詞時說，瑜珈有助個人提升自我感知，並把這樣的感知擴及全世界；感知了世界，即可察覺世上有哪些事物需要改變。他補充，瑜珈也能為社會、國家及全世界帶來祥和。
印度中央部會首長與地方官員則在另74個歷史性地標主持瑜珈盛會，德里首都轄區就有3場：紅堡（Red Fort）、古堡（Purana Qila）以及詹塔曼塔（Jantar Mantar）天文台。
這3場分別是由住屋暨城市事務部長浦立（Hardeep Singh Puri）、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）主持，根據主辦單位說法，參與人數從數百到1萬不等。
除了印度本土以外，印度駐外各使領館也舉辦類似活動。
瑜珈源起於印度，據信已有5、6千年的歷史，練習者旨在透過調身、調息、調心達到身心合一境界。2016年，聯合國教科文組織（UNESCO）將瑜珈列為世界無形文化資產。
另方面，中華民國駐印度代表葛葆萱、教育組組長陳立穎於20日受邀出席「國際瑜珈日」暖身活動-印度全國瑜珈奧林匹亞競賽，葛葆萱並以貴賓身分為優勝選手頒獎。
印度全國瑜珈奧林匹亞競賽是於18日至20日在德里舉行，由印度全國教育研究暨培訓委員會（NCERT）主辦，UNESCO聖雄甘地和平暨永續發展學院（UNESCO MGIEP）主任杜萊亞帕（Anantha Duraiappah）也是頒獎典禮上的貴賓。（編輯：林憬屏）1110621
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