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俄羅斯直升機侵犯領空 愛沙尼亞召見特使抗議

2022/6/22 10:40
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（中央社愛沙尼亞首都塔林21日綜合外電報導）愛沙尼亞今天召見俄羅斯大使，對俄直升機「極其嚴重地」侵犯愛沙尼亞領空表達抗議。這是愛沙尼亞在不到兩週的時間內，第2次譴責俄國特使。

路透社報導，愛沙尼亞也表達對波羅的海國家立陶宛的聲援，俄羅斯稱立陶宛將因禁止將一些貨物轉運到俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）而受到懲罰。

愛沙尼亞外交部表示，俄羅斯直升機18日在未經許可的情況下，飛越愛沙尼亞東南部一處地點。

愛沙尼亞發表聲明說，「愛沙尼亞認為這是一個極為嚴重且令人遺憾的事件，這無疑會引發額外的緊張局勢，完全無法令人接受」，並再次呼籲俄軍離開烏克蘭。

愛沙尼亞補充道：「俄羅斯必須停止威脅鄰國，並瞭解他們對烏克蘭發動入侵的代價確實很高。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的一位重要盟友告訴立陶宛，禁止遭歐盟（EU）制裁的貨物途經境內領土進出加里寧格勒，將讓立陶宛承受痛苦的代價。

日前，蒲亭稱讚18世紀俄國沙皇彼得大帝（Peter the Great）占領現為愛沙尼亞的一座城市，愛沙尼亞10日也對此向特使提出抱怨。

愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞先前屬於俄羅斯帝國，是在第一次世界大戰結束後才獲得獨立。1940年，蘇聯併吞了這3個國家，3國直到1991年才重新得以獨立。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110622

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