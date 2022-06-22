土耳其助烏克蘭穀物出口 軍方代表團赴俄磋商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）土耳其軍事代表團日前赴俄羅斯討論於黑海開闢安全走廊，協助烏克蘭穀物出口。俄羅斯國防部今天表示，俄土雙方已同意持續就烏克蘭港口出口穀物及船隻安全離港進行磋商。

烏克蘭是全球主要小麥供應國之一，自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，烏國穀物停止輸出，大批穀物囤於穀倉，加劇全球糧食短缺。聯合國呼籲俄、烏及與土耳其就海上安全走廊達成一致立場。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，土耳其總統府消息人士21日指出，土耳其、烏克蘭、俄羅斯及聯合國4方會議將在未來幾週內於土耳其第一大城伊斯坦堡舉行，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）可能與會。

消息人士表示，研議中的計畫是，在烏克蘭監督下，從烏克蘭黑海港口敖德薩（Odessa）闢3條走廊，運出烏克蘭及俄羅斯食品。在接下來的6至8個月內，可望運出 3000萬至3500萬噸糧食。

聯合國祕書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）僅說相關討論仍在持續，未進一步說明這項計畫。

若要配合執行黑海安全走廊，烏克蘭及俄羅斯各開出一系列前提。俄方希望解除若干西方制裁，以助穀物及化肥出口，烏克蘭則為自家港口尋求安全保障。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）昨天表示：「關鍵是我們已經盡可能提供最高的保證」，現在球在烏克蘭手上。烏克蘭必須移除沿海水域的水雷，或者如果烏克蘭可以穿越布雷水域，「就讓他們引導這些船隻從安全通道駛出」。

俄羅斯和烏克蘭占全球小麥供應量近1/3，俄國也是全球重要的化肥出口國，烏克蘭則是玉米和葵花籽油的主要出口國。俄烏戰爭爆發導致穀物、食用油、燃料及肥料價格飆升，非洲國家在這場危機中更是飽受衝擊。（編輯：陳惠珍）1110622