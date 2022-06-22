韓國盼強化與北約關係 擬在布魯塞爾設代表處

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（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國國家安保室長金聖翰今天表示，韓國計劃在布魯塞爾設立駐北約代表處。當前首爾政府正在推動強化與北約的夥伴關係，並在全球舞台上扮演更重要的角色。

韓國總統尹錫悅預計參與本月稍晚舉行的北約峰會。金聖翰公布相關訊息時告訴記者，面對「難以預測的」國際局勢，首爾將尋求強化與北約成員國的關係。

金聖翰說，韓國將與北約討論共享情報、聯合操演、共同研究，以應對新興安全挑戰。

5月就任的尹錫悅曾表示，他的主要外交政策目標是讓韓國變成「世界樞紐國家」，將以自身的自由民主價值為基礎，聚焦推廣自由、和平與繁榮。

金聖翰表示，雖然6月29至30日在西班牙馬德里召開的北約峰會重點預料會擺在烏克蘭危機，但尹錫悅計劃號召各國合作因應北韓的核子計畫。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾說，即將登場的峰會預料會就援烏方案達成共識，將幫助烏克蘭擺脫老舊蘇聯時期武器，改用北約標準裝備。

韓聯社報導，韓國打算在峰會上宣布對烏克蘭提供額外人道支援，但不考慮提供會致人於死的援助。

根據韓聯社，尹錫悅也可能在北約峰會場邊，與美國、日本領導人舉行三邊會談。一名總統府官員則說，尹錫悅出席峰會不代表反中或反俄政策。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1110622