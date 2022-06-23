沙烏地王儲訪土耳其 兩國稱邁入新政經軍合作時代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）異議記者哈紹吉2018年於沙烏地駐伊斯坦堡總領事館遇害後，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼昨天首度訪問土耳其。兩國聲明指出，沙土決心開啟於政治、經濟、軍事、安全及文化等領域合作的新時代。

沙烏地阿拉伯實質領袖穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）昨天訪問土耳其首都安卡拉，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行隆重儀式迎接，並上前擁抱。

沙爾曼及艾爾段結束會談後，雙邊發布聯合聲明指出，兩人強調開啟多領域全面合作新時代的決心，決定深化在區域議題上的磋商及合作，以強化和平穩定。此外，雙邊誓言要在沙土「歷史兄弟情誼」的基礎上，為區域的未來持續合作。

沙爾曼及艾爾段強調增加兩國航班數、雙邊貿易及探索投資商機的重要性、同意啟動沙土協調委員會，提高共同利益領域的合作與協調度，並致力推動兩國專家間的經驗交流。雙方也期待於煉油、石化、電力、再生能源等方面的合作。

土耳其及沙烏地針鋒相對多年。哈紹吉（Jamal Khashoggi）死後，艾爾段政府擠牙膏式、一點一點地公布哈紹吉謀殺案細節，沙爾曼一度顏面盡失。艾爾段如今決定恢復與沙烏地的關係，多是經濟及貿易考量。土耳其明年將迎來大選，民眾生活因里拉大貶苦不堪言，對艾爾段政治路構成嚴峻挑戰。

兩國破冰的關鍵，是伊斯坦堡法院4月裁定中止對涉及哈紹吉命案26名嫌犯的缺席審判，並將這起案件移交沙烏地，這讓哈紹吉未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）及土耳其在野黨高度不滿，卻也為艾爾段4月底出訪沙國鋪路。

法國國際關係暨戰略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）學者利古雷．侯茲（David Rigoulet-Roze）昨天向法國24台（France 24）指出，過去20年來，艾爾段走溫和路線的「正義發展黨」（AKP）向土耳其民眾保證生活水準將持續改善，因此贏得選舉並穩坐執政大位。

艾爾段的非傳統經濟政策引發通貨膨脹，過去一年內，消費者物價幾乎翻倍。一般認為，艾爾段支持率因此下降，他已無法承受對石油國抱持敵對立場的代價。

不過，中東研究所（Middle East Institute）學者托爾（Gonul Tol）質疑沙爾曼是否準備好完全信任艾爾段。

她昨天對法新社指出，王儲「不會輕易忘記土耳其在哈紹吉事件後採取的態度」。短期內，「我認為土耳其經濟不會顯著改善」。

哈紹吉遭殘殺後，艾爾段雖未直接指名道姓稱沙爾曼下令動手，但他表示殺害哈紹吉的命令來自「沙國政府最高層級」。沙爾曼強烈否認相關指控。（編輯：林憬屏）1110623