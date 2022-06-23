更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

沙烏地王儲訪土耳其 兩國稱邁入新政經軍合作時代

2022/6/23 18:31（6/23 18:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（左）22日訪問土耳其，並和土國總統艾爾段（右）會談。（圖取自土耳其總統府網頁tccb.gov.tr）
沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（左）22日訪問土耳其，並和土國總統艾爾段（右）會談。（圖取自土耳其總統府網頁tccb.gov.tr）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）異議記者哈紹吉2018年於沙烏地駐伊斯坦堡總領事館遇害後，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼昨天首度訪問土耳其。兩國聲明指出，沙土決心開啟於政治、經濟、軍事、安全及文化等領域合作的新時代。

沙烏地阿拉伯實質領袖穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）昨天訪問土耳其首都安卡拉，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行隆重儀式迎接，並上前擁抱。

沙爾曼及艾爾段結束會談後，雙邊發布聯合聲明指出，兩人強調開啟多領域全面合作新時代的決心，決定深化在區域議題上的磋商及合作，以強化和平穩定。此外，雙邊誓言要在沙土「歷史兄弟情誼」的基礎上，為區域的未來持續合作。

沙爾曼及艾爾段強調增加兩國航班數、雙邊貿易及探索投資商機的重要性、同意啟動沙土協調委員會，提高共同利益領域的合作與協調度，並致力推動兩國專家間的經驗交流。雙方也期待於煉油、石化、電力、再生能源等方面的合作。

土耳其及沙烏地針鋒相對多年。哈紹吉（Jamal Khashoggi）死後，艾爾段政府擠牙膏式、一點一點地公布哈紹吉謀殺案細節，沙爾曼一度顏面盡失。艾爾段如今決定恢復與沙烏地的關係，多是經濟及貿易考量。土耳其明年將迎來大選，民眾生活因里拉大貶苦不堪言，對艾爾段政治路構成嚴峻挑戰。

兩國破冰的關鍵，是伊斯坦堡法院4月裁定中止對涉及哈紹吉命案26名嫌犯的缺席審判，並將這起案件移交沙烏地，這讓哈紹吉未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）及土耳其在野黨高度不滿，卻也為艾爾段4月底出訪沙國鋪路。

法國國際關係暨戰略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）學者利古雷．侯茲（David Rigoulet-Roze）昨天向法國24台（France 24）指出，過去20年來，艾爾段走溫和路線的「正義發展黨」（AKP）向土耳其民眾保證生活水準將持續改善，因此贏得選舉並穩坐執政大位。

艾爾段的非傳統經濟政策引發通貨膨脹，過去一年內，消費者物價幾乎翻倍。一般認為，艾爾段支持率因此下降，他已無法承受對石油國抱持敵對立場的代價。

不過，中東研究所（Middle East Institute）學者托爾（Gonul Tol）質疑沙爾曼是否準備好完全信任艾爾段。

她昨天對法新社指出，王儲「不會輕易忘記土耳其在哈紹吉事件後採取的態度」。短期內，「我認為土耳其經濟不會顯著改善」。

哈紹吉遭殘殺後，艾爾段雖未直接指名道姓稱沙爾曼下令動手，但他表示殺害哈紹吉的命令來自「沙國政府最高層級」。沙爾曼強烈否認相關指控。（編輯：林憬屏）1110623

延伸閱讀
土耳其總統訪沙烏地 哈紹吉遇害事件後首次拜登將訪沙烏地 淡化與王儲沙爾曼會面美國或俄羅斯？波灣國家難以選邊站哈紹吉遇害難辭其咎 王儲手染鮮血能全身而退？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族