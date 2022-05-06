土耳其修復沙烏地關係 分析：救經濟擺脫孤立

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）土耳其總統艾爾段4月底出訪交惡多時的沙烏地阿拉伯。分析指出，艾爾段意在擺脫區域孤立及改善經濟。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）遞出橄欖枝後，先前遭抵制的土耳其商品有望順利輸入沙國，沙國也可能在土耳其進行新的投資。

沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡遇害，導致沙、土關係進一步惡化，艾爾段當時指控沙烏地高層下令動手，沙國商界則出手抵制土耳其貨物。艾爾段4月28日出訪沙烏地，這是他在哈紹吉事件後，首度踏上沙國領土。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）專家庫克（Steven Cook）撰文指出，艾爾段訪沙烏地，代表土耳其在修復與重要經濟大國關係方面，又邁出重要一步。外交關係協會網站昨天刊出庫克的專文。

庫克表示，艾爾段恢復與阿拉伯聯合大公國（UAE）及以色列領導層接觸，並與埃及會談，現在透過訪問沙烏地修復雙邊關係，意在使土耳其走出先前因不必要且挑釁的外交政策所導致的區域孤立，這項政策無益土耳其促進在中東的利益。

庫克指出，土耳其政府發現將意志強加於其他區域大國的能力有限，無論在東地中海，或是支持中東地區的伊斯蘭運動方面，都是如此。

2017年6月，沙烏地及阿拉伯聯合大公國等國以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，宣布與卡達斷絕政經關係；土耳其則在這場區域風暴中挺卡達。

庫克說，哈紹吉事件及土耳其支持卡達等因素使得土耳其與沙烏地關係緊繃。沙國抵制土耳其商品後，加劇土耳其因地緣政治孤立導致的經濟困境。

庫克表示，如今艾爾段與沙烏地領導人和解，土耳其商品有望暢通無阻輸入沙國，沙烏地也可能在土耳其進行新的投資，及加入其他波灣國家行列，與土耳其進行貨幣互換。

他認為，土耳其近期將哈紹吉遇害案移交沙烏地審判後，嫌犯不大可能被咎責，這明顯是艾爾段推動土、沙關係正常化的代價。相信艾爾段及土耳其政府原則上會為哈紹吉伸張正義，是場鬧劇。畢竟，使記者入獄的世界領導人中，艾爾段可是名列前茅。

除了哈紹吉遇害案，土耳其與沙烏地對2013年埃及政變的立場不同等因素，使雙邊失和多年外，庫克指出，土耳其自詡區域領袖及居領頭羊地位的穆斯林國家，也不是沙烏地所樂見。

他表示，土耳其於區域遭受孤立影響經濟，貨幣里拉2021年貶值一半，目前通膨率飆破60%。土耳其為2023年的總統及國會大選暖身之際，艾爾段正尋找一切可能的機會減輕民眾的經濟壓力。

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地緣政治方面，庫克分析，土耳其過去在東地中海的激進做法，包括在賽普勒斯水域勘探天然氣及進行海軍演習等，使其他區域大國紛紛跟著投入「反土」陣營。土耳其迫切需要改善與沙烏地及其他國家的關係。

2020年夏天，沙烏地、阿拉伯聯合大公國在希臘克里特島（Crete）基地與希臘空軍一同訓練。庫克指出，這對土耳其構成潛在安全疑慮。由於土耳其沒有足以威嚇對手的軍事力量，只好試著透過改變與這些國家的關係，削弱「反土聯盟」。不過，緩解關係的對象不含因領土爭議不睦多年的希臘及賽普勒斯。（編輯：馮昭）1110506