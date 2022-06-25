首屆巴黎香港電影節登場 告訴世界港人仍在堅持

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流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰24日晚間來到電影節現場，與參與者分享自身經歷與看法。他表示，此次行程主要目的是倡議，讓法國民眾在許多國際新聞中，再次關注香港議題。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月25日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）首屆巴黎香港電影節23日登場，播放多部在港被禁影片，前議員羅冠聰也到場致意。主辦人表示，香港議題國際熱度下降，因此盼以文化活動凝聚認同，並告訴世界香港人仍在堅持。

2019年6月，香港爆發大規模反送中運動，如今由於港區國安法，局勢日益嚴峻，且香港民主抗爭也被俄烏戰爭等國際新聞蓋過，逐漸淡出觀眾視野。因此，旅外港人舉辦第一屆巴黎香港電影節，透過放映電影、映後座談、藝術展、藝術工作坊，凝聚文化認同，以帶來更多對香港的關注與討論。

24日晚間，流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰也來到電影節現場，與參與者分享自身經歷與看法。

羅冠聰這次訪法，與前法國總統歐蘭德（François Hollande）、前總理喬斯班（Lionel Jospin）等人會面，他在對談中表示，並不期待這些會晤馬上有回應，只是想讓法國民眾在許多國際新聞中，再次關注香港，知道還有人在努力、煎熬。

有民眾詢問羅冠聰對中國可能攻台的看法，他認為有鑒於俄烏戰爭，北京短期內攻台可能性降低，但仍無法樂觀，國際社會仍須給中國更多嚇阻，「要停止戰爭，必須制止開戰那一方」。

影展共同主辦人、「非洲香港法國聯盟」（AHKF）成員港人LK對中央社表示，香港現處於空前絕望的狀態，自由民主都在無可挽回地逝去。他去波蘭採訪俄烏戰爭時，一位波蘭女生提醒他，波蘭曾於地圖上消失100多年，被納粹和共產黨輪流瓜分，但只要守護著文化、語言，身分認同就會在。

因此LK等人決定在後街頭時代開啟文化運動，告訴大家香港不是只有抗爭或金融，更有深層的文化與認同，同時把新銳藝術家創作中的「人民關懷」與香港故事呈現給世人。

談到港人目前心境，LK等人表示，他們深信「寧可徒勞無功，也不要無動於衷」，如同香港廣傳的一句話：「不是看到了希望才堅持，是堅持了才看到希望。」

此外，電影節藝術展主題為「2+2=4」，策展人約瑟芬（Josephine）引用作家歐威爾（George Orwell）的名言「所謂自由，就是能說出2+2=4的自由」向中央社解釋，他用此比喻「真相」，並請來6位香港與中國異議藝術家進行創作。

他說，香港正面臨失去言論、結社、新聞等自由的「白色恐怖」，但他想要從「香港已死」的悲痛憤慨當中帶出一絲希望，因為還有一群藝術家仍然沒有放棄，而是以匿名、逃亡等方式表達意見或說真相，把上街直接衝擊的力量，轉化為不同形式繼續發聲。

AHKF主席戴巴吉（Fabienne Debarge）和財務長安戈（Joël Didier Engo）告訴記者，非洲國家身陷中國的影響與債務陷阱，因此決定於2019年共組協會。

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「問題意識不僅涵蓋香港和非洲，也包括西藏、維吾爾及中國人權問題」。因此他們也成立了「非洲亞洲團結」組織，加入越南、台灣、巴基斯坦等國民眾，對抗中國政治、經濟與意識形態的威脅。

第一屆巴黎香港電影節6月23日至7月2日舉行，在數個香港、法國、台灣等組織協力下，放映「少年」、「理大圍城」、「佔領立法會」、「踏血尋梅」、「叔．叔」、「手捲煙」6部電影，盼透過長期文化活動，表達香港人不放棄的決心與勇氣。（編輯：周永捷）1110625

電影節包含主題為「2+2=4」的藝術展，請來6位香港與中國異議藝術家進行創作。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月25日

非洲香港法國聯盟主席戴巴吉（中）、財務長安戈（右2）等人共同成立組織，不僅關注香港、非洲，也擴及台灣、西藏、維吾爾等對抗中共集權的議題。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月25日