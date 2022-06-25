日本專家籲提升流感警戒層級 強烈推薦接種疫苗

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（中央社東京25日綜合外電報導）看到南半球澳洲流感疫情正在擴大，日本疫苗學會研判日本今年恐也有流行之虞，「強烈推薦」接種流感疫苗；針對包括65歲以上長者在內的4大族群，「特別推薦」接種流感疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，由疫苗研究人員等組成的日本疫苗學會，6月23日在學會官網公布上述見解。日本疫苗學會理事長岡田賢司說，今年可能出現全球性流感流行，在日本也要提高警戒層級。

學會表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過去兩年在日本境內擴大感染後，流感並未如往年般流行，可能有部分年齡層擁有抗體人士的比率較低，一旦流感流行的話，死者數與重症患者數恐將增加。

學會指出，加上流感與COVID-19一旦同時流行，也令人憂慮將對醫療量能造成相當大的負擔。

再者，作為北半球流感流行預測指標的澳洲，其流感疫情已從今年3月後持續擴大。

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因此，日本疫苗學會表示，「強烈推薦」今年接種流感疫苗。針對65歲以上長者、出生逾6個月未滿5歲幼兒、孕婦及慢性病患者等族群，學會也「特別推薦」接種流感疫苗。

產經新聞報導，日本東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫，6月23日在一場會議後談到澳洲開始流行流感時說，全球在過去兩年間幾乎沒有流行流感，「社會群體免疫有可能下降」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110625