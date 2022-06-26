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日本大選期間出訪 岸田：與會對國家利益意義大

2022/6/26 15:51（6/26 15:55 更新）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本目前正值參議院大選期間，首相岸田文雄罕見率團出訪參加七大工業國集團（G7）等峰會。岸田說，當然選舉很重要，但為了日本國家利益參加國際會議的意義非常重大。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天凌晨已搭乘政府專機前往德國，準備出席七大工業國集團（G7）峰會等國際會議。

岸田25日晚間受訪時說，目前正值世界站在歷史叉路的時刻，G7峰會將就有關如何因應俄羅斯侵略烏克蘭、包括物價對策的全球經濟、印度太平洋等區域情勢及氣候變遷等課題進行直接討論，希望此次峰會能成為展現G7團結的機會。

另外，岸田說，將以首位與會的日本首相身分出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，「希望利用這次機會，將日本和NATO的合作提升到新階段」。

由於日本將於7月10日舉行參議院大選投開票，岸田談到大選期間出訪時說，現在是國際秩序受到動搖舉行重大會議的時刻，當然選舉很重要，但為了日本國家利益參加國際會議的意義非常重大。

至於此行會不會跟同樣出席NATO峰會的韓國總統尹錫悅舉行領袖會談，岸田說，「目前沒有預定舉行會談」，會基於日本政府至今一貫立場，來考量關於會談要如何處理。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110626

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日相岸田罕見大選期間出訪 將參與G7及北約峰會