更多編輯台推薦新聞：
專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

世界最醜狗狗比賽 頂龐克頭「快樂臉先生」奪魁

2022/6/26 17:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州貝塔留瑪25日綜合外電報導）一隻名叫「快樂臉先生」（Mr Happy Face）的狗兒，頂著龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，牠最近贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。

這隻17歲的中國冠毛犬24日在「世界最醜狗狗比賽」（World's Ugliest Dog Contest）中擊敗了9名參賽者；這場賽事已有數十年歷史，每年在加州貝塔留瑪（Petaluma）舉行。

去年，41歲的亞利桑那女音樂家班納利（Jeneda Benally）收養了這隻最醜的冠軍狗。

班納利在比賽中介紹這隻狗說：「疫情期間，我曾希望生個孩子，或養隻狗，既然生孩子要看天意，我選擇養隻狗。」

她說，她去到流浪狗之家，被告知有一隻健康有問題的老狗，「可能是近親繁殖的結果，因為牠長得太醜了」。

為自己的狗兒感到驕傲的班納利表示：「流浪狗之家工作人員想讓我有個心理準備，以面對即將看到的一切，我看到這隻狗，確實很老，牠需要有第二次機會，牠值得被疼愛。」

她說，「快樂臉先生」之前的飼主家中環境惡劣、堆滿了雜物， 「牠被虐待、疏於照顧而倖存下來 」。

獸醫說，這隻狗由於健康不佳，可能只剩下幾星期可活。

班納利表示：「愛心、仁慈和媽咪的親吻，幫助牠對抗時日不多的預言，我們都希望牠有更長的生命與我們家人在一起。」

「他的喜好包括睡覺、打鼾、睡夢中嗚嗚作響，以及開心時發出奇怪的聲音。」

主辦單位形容這項比賽「各種品種、各種體型的狗兒都溫暖了我們的心，讓我們的生活充滿了無條件的愛。這個世界知名的比賽，為所有特別與獨特狗兒的不完美而喝采」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族