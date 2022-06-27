台灣觀光局時隔2年赴菲國推廣旅遊 逾百家業者諮詢

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓於24至26日舉辦疫情爆發後首場實體國際旅展「TTE旅展」，交通部觀光局時隔2年4個月再次赴馬尼拉推廣台灣旅遊，逾150家菲國旅行業者赴觀光局攤位前排隊諮詢。

TTE旅展（Travel Tour Expo）是菲律賓規模最大的旅展。中華民國駐菲代表徐佩勇表示，菲律賓自2022年4月1日開放國際旅遊，截至5月下旬，來菲觀光客超過50萬人次，前景看好。

徐佩勇告訴中央社記者，菲律賓旅遊業者已做好準備，期盼更多國家對外國觀光客進一步放寬邊境措施，也希望台灣儘快重啟國境。

菲國旅遊勝地長灘島（Boracay）位於阿克蘭省（Aklan）馬來鎮（Malay）。出席旅展的馬來鎮代理鎮長包蒂斯塔（Frolibar S. Bautista）表示，期盼重啟疫情前台灣與長灘島包機，讓台灣觀光客再度體驗長灘島之美。

觀光局指出，這次旅展除了各國航空公司、主題樂園、旅館及旅遊業者參展，還有日本、韓國、馬來西亞及關島等國家設置展館，參觀人潮已恢復疫情前盛況。

觀光局表示，日韓等國已積極於東南亞地區展開觀光推廣，台灣雖尚未開放外國旅客赴台觀光，但疫情持續降溫，為提升台灣觀光品牌能見度，觀光局特別整合旅行社、旅館、主題樂園及休閒農業發展協會等資訊，介紹給菲律賓組團旅行社，協助媒合台菲觀光相關產業恢復交流，提前布局菲國出境旅遊市場。

觀光局表示，台灣豐富美食、多元景點與溫暖人情味非常吸引菲律賓民眾，且台菲間航程僅約1.5小時，搭配觀光免簽措施，2019年菲國赴台旅客逾51萬人次。台菲觀光交流雖因疫情暫時中斷，但菲國業者積極關注台灣開放觀光客入境時程，希望掌握台灣最新觀光產品資訊。

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菲國旅遊業者說，菲律賓國內旅遊商機旺盛，隨著各國開放國境，出境旅遊需求持續復甦。很多企業已規劃辦理出國獎勵旅遊，台灣更是菲國大型企業的優選目的地，期待台灣配合觀光免簽措施，早日開放團體入境旅遊。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度重返馬尼拉，明顯感受到菲律賓業者販售台灣旅遊產品的熱烈需求與信心。觀光局將繼續辦理推廣活動，加強台灣觀光品牌宣傳力道，積極吸引菲國民眾赴台觀光。（編輯：陳惠珍）1110627