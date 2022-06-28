促銷活動被控褻瀆宗教 印尼連鎖餐酒吧關門大吉

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（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼首都雅加達一家連鎖餐酒吧推出飲料促銷活動，只要男客名為穆罕默德或女客名為瑪莉亞就招待免費飲料，遭警方以褻瀆宗教罪名提出控告，營業許可執照也被當局吊銷。

批評人士表示，嚴格的褻瀆宗教法被用來侵蝕印尼長期以來寬容和多元化的聲譽。

「聖翼」（Holywings）連鎖餐酒吧飲料促銷活動因宗教團體檢舉而被警方調查。6名員工被以褻瀆宗教罪名起訴，最高可判處5年徒刑，以及網路法中的褻瀆神明條款，最高可被判處10年徒刑。

這家連鎖餐酒吧在社群媒體貼文宣傳免費飲料活動，每逢週四，只要男性名為穆罕默德（Mohammad）或女性名為瑪莉亞（Maria），就招待免費琴酒。貼文之後已經刪除。

雅加達政府官網發布聲明中說，當局說他們沒有販賣酒類執照後，首都12家連鎖店今天關門大吉。

業者印尼聖翼（Holywings Indonesia）對飲料促銷活動引發爭議表達抱歉之意，並表示這項促銷活動管理團隊並不知情。

警方表示，餐酒吧員工為達成銷售目標，推出這項促銷活動。

人權觀察（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）表示，褻瀆宗教法，以及一項規範網路活動的法規變得「越來越危險」。

安德瑞亞斯說：「這6人只是從事酒類促銷活動，或許在這個伊斯蘭色彩日益濃厚的國家有點荒謬，但以國際標準來看，根本算不上犯罪。」

褻瀆宗教通常用於被認為侮辱伊斯蘭教的情況下，像是前雅加達基督教徒省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）2017年因褻瀆宗教被判處2年徒刑，普遍被認為是出於政治動機。

根據人權觀察彙整的資料，印尼自1965年通過褻瀆宗教法以來，已有超過150人因此入獄，其中大多是少數宗教族群。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1110628