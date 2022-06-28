菲最高院駁回參選資格上訴 小馬可仕將就任總統

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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）當地媒體報導，菲律賓最高法院今天駁回撤銷總統當選人小馬可仕參選資格的上訴，為小馬可仕本週稍後就職舖路。

現年64歲的小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）是曾在菲國掌權20年的已故獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子。他在5月9日總統大選贏得壓倒性勝利，並將在本月30日就職，任期6年。

菲國倡議人士向最高法院提起上訴，以爭取推翻選舉委員會先前的決定。選委會駁回了他們在選前基於稅務問題而要求取消小馬可仕參選資格的請願。

媒體報導，最高法院大法官一致決定駁回這起合併審理訴訟案件。不過最高法院並未直接證實此事，詳細判決內容也尚未公布。

小馬可仕陣營一向將反對者的這類請願斥為存心阻礙他的競選。該團隊也尚未應媒體要求，就報導中的判決結果發表評論。

先前菲國政府一個委員會調查發現，在小馬可仕之父馬可仕主政菲國的20年期間，他們家族和親信估計聚斂了100億美元不法財富，不過這個家族堅決否認有不法行為。（譯者：張佑之/核稿：施施）1110628