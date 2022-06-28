又一外企退出 米其林輪胎放棄在俄羅斯業務

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國輪胎集團米其林（Michelin）今天表示，它打算將在俄羅斯的業務轉移給當地經營。這使得米其林成為俄羅斯侵略烏克蘭後，又一家退出俄國的外國公司。

法新社報導，自從俄烏戰爭2月底爆發、引發莫斯科遭到大規模制裁後，從瑞典居家用品零售商宜家家居（IKEA）、美國連鎖速食店麥當勞（McDonald's）到美國運動服飾品牌耐吉（Nike），已有數百家西方企業離開俄羅斯。

米其林將它放棄在俄羅斯業務的決定，主要歸咎於供應鏈問題。

米其林在聲明中表示：「米其林3月15日暫停在俄羅斯的製造活動後，如今確認技術上無法恢復生產，尤其歸咎於普遍不確定性之下的供應問題。」

「集團因此被迫計劃，在2022年底前將所有俄羅斯業務轉移。」米其林說，新的實體將透過一個獨立於米其林之外的結構來營運。

俄羅斯米其林約有1000名員工，大多受雇於莫斯科附近的達維多沃（Davydovo）工廠，這裡年產能最多200萬個輪胎。

米其林在俄羅斯銷售額占集團總額的2%，在俄羅斯的汽車輪胎產量則占集團全球產量的1%。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110628