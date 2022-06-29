美資安公司警告 親中網絡鎖定西方採礦公司

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）美國資安公司麥迪安（Mandiant）今天發布報告表示，一家親中國的線上網絡公司正在鎖定西方採礦企業，這些企業專門採集用於製造智慧型手機和其他高科技產品所需的元素。

法新社報導，中國掌握全球80%稀土元素供應，稀土元素是從電動車到螢光燈等任何東西的重要元件，西方列強多年來一直努力試著恢復平衡。

麥迪安2019年發現一個由數以千計假社群媒體帳號組成的網絡，與幾個推動親中訊息和不實消息的行動有關。

麥迪安今天的報告指出，這個名為Dragonbridge的網絡花了數月時間鎖定採集稀土的企業。

報告說，Dragonbridge曾在社群媒體上攻擊過澳洲企業萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）的環境紀錄，還呼籲外界對德州一座加工設施的預定建造地點發起抗議，一些帳號甚至假冒德州居民，對環境和健康問題表示擔憂。

後來，加拿大企業Appia Rare Earths & Uranium Corp和美國稀土公司（USA Rare Earth）都因其活動在社群媒體上遭到鎖定。

麥迪安表示，這3間企業因為涉及挑戰中國在全球市場的主導地位而遭到鎖定。

這個親中行動也宣傳美國兩黨政治人物批評總統拜登政府採取行動增加國內礦務生產量的內容。

麥迪安說，這個行動「似乎不特別有效，且僅收到有限的參與」。

但麥迪安警告，這個親中網絡可能會利用類似手段「操弄圍繞其他美國政治議題的公眾話語」，以利於北京當局。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110629