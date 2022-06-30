尹錫悅北約演說 呼籲堅定對北韓非核化決心

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）南韓總統尹錫悅在西班牙馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會演說，呼籲國際社會加強對北韓核問題的合作，「實現非核化的決心要比北韓開發核武意願更強」。

尹錫悅於當地時間29日下午在北約峰會的「北約同盟國及夥伴國家峰會」中發表約3到4分鐘演說，韓聯社報導，據南韓總統辦公室官員轉述，尹錫悅在會中呼籲國際社會明確展現比北韓開發核武意願更強大的實現北韓非核化意志。

北約今年首次邀請南韓、日本、澳洲等非成員國領袖出席峰會，尹錫悅因此成為史上第一位出席北約峰會並在會中發表演說的南韓總統。

尹錫悅第7個發言，緊接在英國首相強生（Boris Johnson）之後，指出北韓的核武及飛彈計畫明顯違反聯合國安理會決議，「對朝鮮半島及國際社會的和平安全而言是重大挑戰」。

他也提到這次北約峰會提出的「新戰略概念」，表示國際社會當前面臨的複雜安全威脅，無法以單一國家的力量解決，「北約藉新戰略概念對印太地區的關注，大大反映出對相關問題的關切」。

尹錫悅說，南韓自2006年與北約建立全球夥伴關係以來，不斷深化在政治、軍事領域的安保合作，「今後韓國將發揮更大作用，負起相應責任」；特別在經濟、網路安全上，「期盼能與北約成員國緊密合作」。

尹錫悅說，「在新形成的競爭與紛爭中，出現有違我們守護的普世價值的行動」，應是暗指近期俄羅斯入侵烏克蘭事態。他強調，國際社會應合作維護自由與和平，「希望韓國與北約的合作關係能成為密切國際合作的基石」。（編輯：郭中翰）1110630