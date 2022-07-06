中俄艦近台日 謝長廷：中國製造新現狀俄助勢壯膽

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駐日代表謝長廷6日就近來中俄軍艦頻現蹤台日周邊一事指出，台日皆重視此事，中國是在製造新的現狀，而目前需中國協助的俄羅斯支持中國，予以壯膽。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月6日

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）駐日代表謝長廷今天與台灣駐日媒體茶敘時言及近來中俄軍艦頻現蹤台日周邊一事指出，台日均重視此事，中國現在是在製造「新的現狀」，而俄羅斯挺中國，給中國壯膽。

中俄軍艦近來頻頻現蹤台日周邊海域，包括釣魚台海域。謝長廷表示，此事最大的意義是俄羅斯支持中國，以行動來說明中國有權派艦航行這個海域，原本中國變更現狀受到全世界譴責，而俄羅斯的行動是在承認、同意中國所做所為，中俄兩國互相呼應。

他說，中國在很多地方都是自己一國在改變現狀，現在俄羅斯有些地方需要中國幫忙，所以支持中國改變現狀，日本對此也很頭痛。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平曾互通電話，蒲亭表示支持中國對台灣的權利。

謝長廷指出，中國現在就是製造新的現狀，以後中國再說要來維持現狀。譬如說，日本表示對釣魚台有管轄權，但中國不承認，並驅趕日本的船隻。在南海地區也如此，有國家主張擁有主權，但中國就是不承認，並在南海擴建島礁、建機場進行軍事部署。

謝長廷說，俄國軍艦這次不只往台灣南部，而是往菲律賓更南下才北上，這主要是向中國表態支持中國，這都是中俄計畫中的，否則俄羅斯（因攻打烏克蘭）已經夠忙碌，怎麼還派軍艦專程到台日周邊海域。

他觀察俄艦噸位並不大，驅逐艦也是小型的，滿載排水量約8000噸，這和中國航空母艦福建艦8萬噸相差甚遠。

中國海軍一艘護衛艦4日上午7時44分（台灣時間6時44分）許至7時50分進入釣魚台西南，日本認為這個海域是日本的「鄰接區」。此外，4日上午7時5分，俄羅斯海軍一艘護衛艦進入同一海域。

日本海上自衛隊5日凌晨發現一艘中國海軍東調級輔助綜合情報船航行在沖繩縣宮古島東北海域。另有3艘俄國軍艦4日晚上航行在釣魚台列嶼黃尾嶼東南方海域。

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日媒報導，福井縣立大學教授島田洋一警告，中俄軍事合作深化，簡直就是耀武揚威的「流氓國家」、邪惡軸心國，預料今後中俄會持續、常態化地對日本升高壓力。

島田分析，對於想武力犯台的中國而言，這是假定有事（有緊急狀況）的一種示威行動。俄羅斯在對烏克蘭發動侵略後，與中國加強合作，俄艦在釣魚台海域航行是在配合宣稱「實質統治」釣魚台的中國，中俄兩國的行動可能是串通好的行為。（編輯：韋樞） 1110706