新加坡防外來干預 當局可要求業者阻敵意訊息傳播

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）新加坡國會去年10月通過旨在防止外國干預國內政治的「防止外來干預法」，部分條文今天起生效，當局有權要求社群媒體等業者協助調查外來敵意訊息宣傳，阻擋這類訊息繼續傳播。

綜合星媒報導，「防止外來干預法」將分階段生效，其中有關敵意訊息處理的條文今天生效，本地代理人相關條文之後才會生效。

今天生效的條文包括當局有權要求社群媒體平台、網站及其他線上服務供應商等業者，協助調查及對抗外來敵意訊息宣傳。例如要求社群媒體平台阻擋某些敵意訊息在當地流傳或封鎖某些社群媒體帳號。

這些敵意訊息宣傳包括利用假帳號煽動他人，或利用機器人程式傳播某些訊息。

另外，根據「防止外來干預法」，新加坡當局未來也可將參與政治的組織與個人列為「具政治影響力者」，要求他們披露外國資金來源並提供其他資訊，藉以降低海外干預風險。這部分的條文之後才生效。

內政部表示，外來干預對新加坡政治主權及國家安全造成威脅。例如，幾年前新加坡與另一國發生雙邊問題，當時網路針對新加坡的負面評論突然暴增，這是來自無名帳號的貼文試圖製造假象所致。

分析家認為，這項法律是新加坡因應現代外來干預手法的工具。不過，也有一些非政府組織質疑，未來與其他國際組織的會議是否會受到限制。

外媒先前報導，反對者與維權人士批評「防止外來干預法」是拿來打壓異議人士的工具。（編輯：韋樞）1110707