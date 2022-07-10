英保守黨黨魁角逐者再添5位 總數達9人

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）宣布辭職後，所屬保守黨群雄並起，昨天和今天先後有5人宣布投入黨魁角逐，使參選人數曾加到9位。

運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）、財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）以及前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）昨天正式宣布投入黨魁角逐。

民調支持率居第二的貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）今天宣布加入戰局，成為第9位角逐黨魁和首相職位的參選人。她在推特發文稱：「我們的領導階層必須改變。有必要減少對領導者的關注，多關注這艘船。」

此前宣布參選的有：平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）以及國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）。

因處理烏克蘭危機而備受肯定的國防大臣華勒斯（Ben Wallace），民調居於領先，但他昨天排除自己參選的可能性。華勒斯在推特推文表示：「這不是容易做出的選擇，但我關注的是我目前的工作以及保持這個偉大國家的安全。」

「週日郵報」（Mail on Sunday）報導稱，外交大臣特拉斯（Liz Truss）將於明天發起競選活動，她承諾減稅並解決生活費用危機。

面對日益擁擠的戰局，保守黨國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）本週將制定競選的確切規則和時程。

保守黨許多國會議員希望加快選舉流程。他們將進行一系列投票，最終將候選人人數減至兩名，而後由保守黨黨員郵寄投票。

委員會財務負責人克里夫頓-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）告訴「泰晤士電台」（Times Radio），他們會藉由提高候選人所需要其他保守黨議員簽名的數量及進入下一輪的選票門檻，剔除那些明顯無法進到最後兩階段的參選者。

他說：「我想我們能制定出一個流程，在7月20日國會休會時，確定兩個人選。在10月黨大會前或許更早，我們應該會有答案。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110710