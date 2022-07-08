更多編輯台推薦新聞：
中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
強生將下台
首頁 / 國際

強生未立刻離職 英媒：想在首相別墅辦婚禮派對

2022/7/8 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）宣布辭職，並說他將留任到保守黨新黨魁選出。英媒今天報導，強生未立刻離職，是想在首相別墅舉行婚禮派對。

強生夫婦2021年5月在倫敦秘密結婚，當時由於防疫規範的限制，只在首相官邸宴請30名賓客，強生夫婦之後就計劃今年7月30日要在契克斯（Chequers）鄉村別墅舉行更盛大的婚禮派對。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）和「衛報」（The Guardian）等媒體報導，強生選擇留任到保守黨新黨魁選出，部分原因是想保有使用契克斯鄉村別墅的權利，以便舉行婚禮派對，因為邀請函已經發出去了。

批評者說，強生在辭職演說時還心繫契克斯鄉村別墅，一度口誤「感謝契克斯的優異員工」。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）告訴倫敦廣播電台（LBC Radio）：「誰都想花納稅人的錢在契克斯舉辦奢華的婚禮派對，但他（強生）的做法令人厭惡，他將無法如願。」

這名反對黨工黨的政治人物說：「正派的保守黨人不能接受留任首相只為一己之私，而非國家利益。」（譯者：嚴思祺/核稿：曾依璇）1110708

延伸閱讀
英相強生請辭 圖根哈特率先宣布角逐大位強生遭保守黨同志怒火逼下台 這3位前黨魁也是俄面臨烏頑強抵抗 強生：戰爭可能持續到2023年底
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英相強生請辭 圖根哈特率先宣布角逐大位