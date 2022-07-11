前白宮副國安顧問博明：安倍發明印太一詞影響深遠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）前白宮副國家安全顧問博明10日投書「華爾街日報」（WSJ），悼念8日遇刺隕命的前日本首相安倍晉三。他特別強調今天大家慣用的「印太」一詞，是安倍發明，而且影響深遠。

博明（Matthew Pottinger）於2017年至2021年在白宮任職期間，負責協調當時總統川普政府的亞洲政策。他在題為「安倍晉三發明了『印太』」一文中寫道，川普2017年11月訪問越南時，發表演說宣告「自由和開放的印太地區」，各國領袖過去在描述這個世界人口最多的地區時所用的稱呼，自此出現轉變。

博明指出，事實上川普是從安倍晉三那兒借用了這個用詞。安倍過世以前，也知道他標誌性的地緣政治願景，以及用來描述它的詞彙，已在印太地區和全世界廣為人們接受。

博明強調川普和安倍兩人私交甚篤，從而穩住美國與太平洋盟友關係，不受中國邁向軍國主義和美國孤立主義再度興起的威脅影響。博明估計，川普與安倍交談的時間超過他與任何其他領袖的對話。

博明寫道，兩位領袖談判達成雙邊貿易協議，協調對北韓試射飛彈和核試的反應，川普4年任內，兩人熱中就中國議題進行開放式討論。安倍要比大部分西方領袖更早瞭解中國共產黨的野心。這就是促使他重新構思各國應如何看待亞洲的原因。

安倍願景的早期輪廓，是在他首次擔任首相期間於2007年訪問印度時所作的一次演講中出現。他呼籲建立一個「更廣闊的亞洲」，不僅跨越太平洋，還跨越印度洋，「自由和繁榮的海洋，對所有每個人開放和透明」。

安倍知道「亞太」（Asia-Pacific）一詞讓人聯想到以中國為中心的東亞地理。他希望人們看到一個更宏大的畫面，其中包括印度，並將東南亞那些年輕海洋國家，而非中國，置於這一地區的概念中心。他開始使用「印太」（Indo-Pacific）這個詞彙。

除了地理上制衡中國，安倍還試圖用一種更具吸引力的理念來抵消北京的威權、中央集權模式。他在2016年的演講中描述一個「重視自由、法治和市場經濟，免遭武力或脅迫，以及…繁榮」的地區。

他馬不停蹄在他新定義的地區旅行，與印度總理莫迪（Narendra Modi）建立親密的友誼，並讓日本的發展援助機構參與基礎建設計劃。

區域內各國開始將安倍的願景視為一個不腐敗的替代方案，足以取代中國領導人習近平不透明的「一帶一路」借貸計劃。

2018年，時任馬來西亞首相的馬哈地（Mahathir Mohamad）稱中國放高利貸的作法是「不平等條約」的一種形式，在後殖民時代的亞洲這是很嚴厲批評。馬哈地隨後多次訪問東京，重組其國家債務結構。

為了支持他的地區架構，安倍還推動一項新的外交倡議：「四方安全對話」（Quad）。安倍將日本、印度、澳洲和美國想像成一個巨大的棒球場，遏制北京向帝國擺盪。經過多年努力，Quad高層會議終於在2017年開始舉行，川普任期結束時已提升為內閣級會議。

美國現任總統拜登上任以來，Quad已召開4次正式的領袖峰會。儘管不是軍事聯盟，但Quad已成為對付北京虛假訊息、供應鏈勒索、債務陷阱外交、非法捕魚和其他不當行為的重要論壇。

博明指出，2017年，當川普政府正在尋找一個口號來概括對此一地區的戰略時，他和同事們看到放大安倍「自由開放的印太地區」銘言的好處。其他國家也抓住這一精神。2017年11月當時的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）宣布一項政策，要實現「安全、開放和繁榮的印太地區」。

中國共產黨深知術語在塑造人們思維方面的力量，指示外交官警告鄰國絕不要說「印太」。然而威脅失敗，這個詞開始傳播。以印尼為首的東南亞國家宣布新的印太展望。遠至布魯塞爾和柏林，各國紛紛起草印太戰略。

各國藉使用自己的詞彙而非中國的詞彙來定義這個地區，為他們的國家主權表明立場。安倍將主權理解為各國面對夢想成為帝國的鄰邦時，彼此團結的基礎。即使還沒有完全自由的國家，仍希望不受來自國外的脅迫。

因此，當川普在越南講到「自由開放的印太地區」是「一個由國家組成的美麗星座，每個國家都是屬於自己的耀眼明星，不是別人的衛星」時，獲得聽眾起立鼓掌。

今年5月在一場關於中國政策的演講中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）用了類似的詞彙。「美國與這個地區的國家和人民持有相同的願景：一個自由開放的印太地區，有著透明制定和公平適用的規則；各國可以自由做出自己的主權決定。」布林肯在演講中9次提到「主權」。

博明表示，安倍遇害時戴著一枚藍色徽章，表明他決心將遭北韓綁架的日本人帶回家。對安倍來說這是個決定性的話題，他要求川普會見失蹤者親屬。川普每次訪問東京都會照辦。

他說：「我從未見過安倍沒戴那枚徽章，這是他的願景核心，一個人類尊嚴的象徵。這位有遠見的人遺留下這個願景。維持這個願景取決於生者。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110711