紐時民調拜登施政滿意度剩33% 連任路亮紅燈

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）紐約時報最新民調顯示，美國總統拜登連任之路在物價飛漲之際亮紅燈，施政滿意度僅剩33%。黨內支持者對他漸失信心，64%受訪民主黨選民希望2024年換人參選總統。

報導寫道，美國經濟與通貨膨脹引發廣泛憂慮，全美民眾對拜登與國家走向看法日益悲觀。超過3/4受訪登記選民認為美國往錯誤方向前進，悲觀情緒瀰漫全美各個角落、各年齡層與族群，無論城市或鄉村、民主黨或共和黨皆然。

全美僅13%選民認為國家往正確方向邁進，創2008年全球金融海嘯以來紐時歷次民意調查新低。

美國民眾普遍看壞國家前途，拜登施政滿意度降到危險低點。共和黨支持者一面倒不滿拜登，在預料之內；超過2/3獨立選民不滿意拜登施政表現，強烈不滿的比例接近一半。拜登所屬民主黨支持者對他滿意度為70%，數值偏低，而拜登需要凝聚黨內支持以利11月期中選舉保住國會多數席位。

根據這份由紐時和謝納學院（Siena College）5日至7日合作的民調，僅26%受訪民主黨選民希望2024年再度提名拜登角逐大位。

79歲的拜登是美國史上最年長的總統，曾多次表達想在2024年出馬爭取連任。但在希望換人角逐大位的民主黨選民眼中，拜登的年紀是最大疑慮，其次才是施政表現。

年輕選民對拜登反彈特別深，格外希望白宮有新人新氣象。民調顯示，94%的30歲以下民主黨選民希望提名新人角逐大位。

密西根州北方小鎮東塔瓦斯（East Tawas）幼兒園教師費瑞爾（Nicole Farrier）說：「我只想站出來說：我希望見到新血。我受夠老人治國了，不想見到有人在位時翹辮子。」

2020年總統大選票投拜登的費瑞爾說，她曾期望拜登能更努力弭平美國社會撕裂，但身為單親媽媽的她現在更在意的是生活開銷暴增，「我從生活過得很愜意變成現在什麼東西都買不起」。

美國消費物價正以40年來最快速度上漲，20%受訪選民將就業與經濟視為美國面對最重要的課題，通貨膨脹與生活開銷緊追在後，比例為15%。10%受訪選民認為美國民主狀態與政治分歧是最迫切的議題，近期傳出多起重大槍擊案後，認為槍枝管制政策最為緊迫的受訪者比例相當。

超過75%受訪選民認為美國經濟對他們「極為重要」，但僅1%將經濟狀態列為極佳。18歲至64歲的勞動適齡人口中，僅6%將美國經濟狀態列為良好或極佳，93%列為很差或還可以。

白宮嘗試宣傳美國就業成長旺盛，包括6月官方就業報告上週公布後，拜登宣稱他主政下實現「美國史上最快、最旺盛就業復甦」。但紐時民調顯示，白宮說詞與部分經濟指標呈現的樣貌，和多數美國民眾切身處境明顯脫節。

報導提到，這份民調對拜登一絲好消息是2024年如果是他與前總統川普再次狹路相逢，拜登以44%支持度略勝川普的41%。在拜登與川普對決的情境下，民主黨支持者對拜登的種種不滿似乎煙消雲散：92%民主黨人說他們將續挺拜登。（編輯：高照芬）1110712