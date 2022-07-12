氣溫將飆逾40度恐引發野火 葡萄牙上調警戒層級

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（中央社里斯本11日綜合外電報導）為了因應飆升的氣溫，葡萄牙今天將警戒層級上調至僅次於最高級的第3級。葡國政府表示，數以千計消防員嚴陣以待，當局則敦促民眾預防火災發生。

路透社報導，這般警戒狀態將持續到15日，有可能再延長，政府禁止民眾進入恐發生野火的森林，以及從事刀耕火種的土地清理工作。

最近幾天，葡萄牙爆發多起野火，然而當局表示，這還不是最糟情況，因為從12日開始，全國大部分地區的氣溫料將攀升至超過攝氏40度。

葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）表示，在阿蘭特紹省（Alentejo）等部分地區，氣溫可能飆至攝氏46度、47度；位於葡國南部的阿蘭特紹省以幅員廣大的牧場聞名。葡萄牙2003年測得攝氏47.3度，創下最高溫紀錄。

IPMA氣象學家葛梅斯（Patricia Gomes）告訴SIC TV說：「這並非常見現象，這在各個面向，甚至是我們的健康方面，都是很嚴重的問題…如此高的氣溫持續了這麼長一段時間，這並不尋常。」

由於冬季降雨量不足，葡萄牙大部分地區正面臨嚴重或極端的乾旱問題，這意味有大量乾燥的植被可能引發大火。

根據聯合國2022年2月的報告，人為造成氣候變遷導致的乾旱料將會在未來28年內，使極端野火增加30%。

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）表示，目前有1萬3000名消防員可投入救火，但他也警告說，只有在民眾合作的情況下才能做到這一點，他說：「我們每個人都扮演著重要角色，不在撲滅火勢，而是在防止火災發生。」

當前的情況，激起人們對中部城市大貝德羅高鎮（Pedrogao Grande）2017年6月發生毀滅性野火的回憶。這是葡萄牙近代史上最嚴重的一場災難，造成64人死亡，超過250人受傷。

反對黨指責政府對野火防治做得不夠，中間偏右的社會民主黨人士稱消防隊資源匱乏，左翼陣營則怪罪執政黨未成立森林管理單位。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110712