拜登任內首訪中東 以色列行程打頭陣

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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）美國總統拜登預定今天抵達中東訪問，他將先赴以色列，接著轉往沙烏地阿拉伯。一般預料，以國領導人將敦促拜登對伊朗採取更嚴厲的行動。

79歲的拜登15日將造訪紅海海濱大城吉達（Jeddah），是他此行的重點。2018年異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，拜登曾痛斥沙烏地阿拉伯是「賤民」（pariah）國家。

「空軍一號」還將在猶太國家以色列以及不承認以色列存在的保守沙國之間，進行空前的直飛。

在那之前，拜登將與以色列領袖會面，尋求擴大合作對抗伊朗。他也將會晤咸認華盛頓未能約束以色列侵略而感沮喪的巴勒斯坦領袖。

拜登並非第一次面對以巴外交不見起色，他1973年當選聯邦參議員之後，就曾首次造訪這個地區。

伊朗和以色列當時還是盟友，但現在以色列卻認為德黑蘭是首要威脅。

不到2週前才上任的以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）表示，會談「優先聚焦伊朗議題」。

拜登抵達後，以色列軍方會對他展示「鐵梁」（Iron Beam）系統，這是一種攸關對抗伊朗無人飛行載具（UAV）的雷射防空系統。

以色列堅稱，會盡一切所能阻止伊朗核子野心，並堅決反對恢復2105年讓德黑蘭得以解除制裁的伊朗核子協議。

拜登15日也將在約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110713