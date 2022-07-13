四方會議將登場 商討恢復烏克蘭穀物出口

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（中央社伊斯坦堡13日綜合外電報導）全球糧食危機惡化之際，俄羅斯、烏克蘭、土耳其軍事代表團今天將與聯合國官員在伊斯坦堡會商，盼達成協議，讓烏克蘭穀物再度從黑海主要港口敖德薩（Odesa）安全出口。

路透社報導，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，引發榖物、食用油、燃料、肥料價格全面飆漲，此後土耳其一直與聯合國合作，致力促成協議，以因應局勢演變。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）昨天宣布將召開上述4方會議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天告訴記者：「我們確實很努力，但還有不少工作要做。許多人都在討論此事，但我們更想嘗試去做。」

外交官員指出，討論中的計畫包括由烏克蘭船隻引導榖物船進出埋設水雷的港區水域、俄國同意於貨輪航行時間停火，而土耳其則將在聯合國支持下對貨輪進行檢查，以消除俄方對武器走私的疑慮。

烏克蘭昨天指出，船隻已開始通過重要的多瑙河 （Danube River）河口，這為增加榖物出口帶來了希望。

法新社報導，烏克蘭是小麥、大麥、玉米等榖物的重要出口國，同時供應全球巿場交易量中近半的葵花籽油，但俄烏戰爭爆發後，黑海出口遭到俄國軍艦和烏國為防範兩棲攻擊而埋設的水雷所阻。

另一方面，俄羅斯試圖自行販運竊自占領區的烏國穀物，導致相關談判變得更加複雜。美國國家航空暨太空總署（NASA）上週公布數據顯示，自俄軍入侵以來，烏國境內約22%農地已遭俄軍占領。

與俄、烏關係良好的北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其試圖促成協議，讓榖物能安全輸出。安卡拉（Ankara）指出，在黑海等待的20艘土國商船可以迅速裝載烏國穀物，運往全球市場。

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聯合國提出的計畫擬讓貨輪在已知水雷位置之間的「安全走廊」通行。專家指出，黑海除雷任務複雜，恐耗時數月，這對日益嚴重全球糧食危機而言，時間拖太長了。

基輔估計，目前有多達2500萬噸穀物堆積在港口無法外銷。與此同時，人道援助組織國際救援委員會（International Rescue Committee）上月公布報告稱，今年將有4700萬人面臨「急性飢餓」（acute hunger）威脅。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110713