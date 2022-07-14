紐時民調 美各光譜選民認政府失能體制該大修

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）「紐約時報」/謝納學院（Siena College）一份民調顯示，多數受訪美國選民認為政府體制失效，58%認為美國民主須結構性大翻修，這樣的想法涵蓋各光譜，儘管出發點迥異。

● 民主黨不覺有在當家 共和黨耿耿於懷選舉公正

「紐約時報」指出，共和黨人的不滿主要還是質疑2020總統大選結果公正性使然，民主黨人則發現即便白宮與國會在手，現實卻是共和黨人與其盟友透過所執政州立法和最高法院（目前保守派佔多數）來當家，逐步遂行他們長年的政治目標。

民主黨人對未來悲觀，在於眼見自家政黨無法保護墮胎權、沒法通過全面性的控槍措施，以及在共和黨制肘下諸多自由派優先事項寸步難行。自認自由派者比其他民主黨人更可能對政府失去信任、更傾向投票無用論。

紐時/謝納學院於7月5到7日以電話訪問849名全美登記選民，誤差範圍正負4個百分點。這份民調時值調查去年1月6日國會之亂的眾議院委員會本週揭露新證據，顯示時任總統川普與幕僚涉及引導人群攻入國會山莊力搏繼續掌權。

● 眾院揭川普搧亂證據 兩黨選民看法仍迥異

民調顯示，55%的整體受訪者認為川普選後之舉太超過，已威脅美國民主，39%認為川普不過是捍衛權益；民主黨受訪者92%認為川普太過分、獨立選民為56%，認為川普過分的共和黨選民僅19%，卻有76%認為川普是在捍衛權益。

問到川普尋求翻盤是否構成犯罪，89%的民主黨與49%的獨立選民認為「是」，卻有80%的共和黨選民認為「不是」。

這份民調顯示，原本深信政府有能力回應選民關切事項的兩黨美國人都在減少。對體制失去信心尤其反映在年輕族群，民調裡48%的18到29歲者表示，選舉對政府如何運作全無差別。

● 年輕人覺得投票沒用 保守選民主張愛國者治國

22歲的獨立選民托赫（Mitch Toher）從事資訊科技業，他說只要政府依然維持現行這種兩黨制，國家就難以運作，對他而言已沒有該去投票的理由，也不抱樂觀美國政治體制或民選官員能充分處理年輕選民的需求，投給民主黨或共和黨對他的生活都沒差。

托赫說：「最大的分歧未必是左右之爭，而是世代對抗。我不覺得短期內情況能有所改變，至少我看來在我有生之年看不到。」

55歲的戈佛斯（Rosantina Goforth）是退伍軍人，也是相信川普2020勝選被竊奪的共和黨人之一。她說投票與政府運作方式無關，每個層級的政府官員都該換掉，改以「相信美國」的人代之。

58歲的貝克曼海默（Jacqueline Beck-Manheimer）在就業服務公司任職，總統選舉時投給第3方的獨立選民。她說她的新聞來源包含Youtube節目，因為會有主流媒體所忽略的議題。

● 獨立選民認媒體是亂源

貝克曼海默說，她對最高法院推翻聯邦保障墮胎權、國會議員收受企業政治獻金、國防預算規模越來越大、製藥公司向聯邦政府出售COVID-19疫苗獲取巨利等感到不安，覺得若非新聞媒體攪和加劇社會分歧，政府可更能解決問題

她說：「就是媒體在為文化戰爭搧風點火，都是媒體挑撥，把我們的注意力從真正該關心的大事轉移，成天在報大企業和他們的錢這類東西。」（譯者：陳亦偉）1110714