安理會海地議題美中角力 北京要求表決制裁措施

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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）外交消息人士今天透露，中國要求聯合國安全理事會針對禁運小型武器至海地、制裁海地幫派首腦，甚至派出維和警察前往這個暴力肆虐的加勒比海島國等建議進行表決。

中國提議的時機點，正值聯合國安全理事會成員國考慮延長聯合國駐海地綜合辦公室的委任期限，該政治任務團將於明天晚間到期。

貧困的海地正陷入混亂，致命幫派暴力事件激增，燃料短缺，食物價格也節節攀升。

路透社報導，聯合國駐海地綜合辦公室與海地政府合作，旨在強化當地政治穩定、良善國家治理、人權保障和司法改革，並協助舉辦自由公平的選舉。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）要求安理會將任務團期限延長12個月。墨西哥和美國提出的草案倡議延長15個月，中國表示不支持延長15個月的版本。

根據法新社檢視過的草案文本，針對個人的制裁措施會包括旅行禁令和資產凍結。

中國近年在聯合國針對與海地相關問題發揮愈來愈大的作用，這主要是因為太子港當局正式承認台灣而不是中國。

中國在聯合國對海地採取強硬立場，但北京當局否認其立場與台灣議題有任何關聯。

中國外交消息人士告訴法新社，有必要促使海地政治當局採取行動，並以法律制裁手段來警告那些該為暴力行為負責的人。

中國駐聯合國使節團發言人說：「海地的情勢已不能再糟了。我們在此協商之際，太子港的幫派暴力情勢正在惡化。」

她表示：「對犯罪幫派實施武器禁運，是安理會在因應這樣惡劣的情況方面最起碼應該做的事。」

美國一名外交人員在不具名情況下表示，美方不一定會反對這樣的制裁，但制裁必須適當得宜。

這位外交人員指出，在沒有制裁委員會或聯合國專家小組監督的情況下，實施武器禁運沒有多大意義；另外，還需進一步瞭解這個針對個人的制裁措施，以利進一步討論。

安理會原本預定昨天進行表決，但由於成員國就中國的提議進行辯論，表決可能推遲至明天舉行。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110715