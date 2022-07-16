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韓國外交部長將訪日 兩國盼速修復關係

2022/7/16 19:43
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本外務省與韓國外交部昨天表示，韓國外交部長朴振預定18日起到日本進行為期3天的訪問。這是韓國尹錫悅政府5月上台以來首度派外交部長訪日。

日本外務省表示，朴振將於18至20日之間訪日，期間將與日本外務大臣林芳正舉行會談，並預定舉行工作晚餐會。

日本外務省認為，日韓關係應回歸健全的關係，盼能透過朴振訪日的機會，基於日本一貫的立場，與韓方進行緊密的溝通。

日本經濟新聞報導，這將是朴振5月就任外交部長後首度訪日，他預定18日下午在東京與林芳正舉行會談。預料，會談的內容包括二戰時「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）、慰安婦等議題。

上一次韓國外交部長訪日是在2019年11月。去除參與國際會議的訪日，上一次韓國外交部長訪日是在2017年12月。

日韓兩國政府正磋商安排朴振與日本首相岸田文雄會面。朴振可能也會前去對日本前首相安倍晉三的逝世表達哀悼。

韓國前總統文在寅執政時，日韓兩國因歷史問題對立，關係惡化至1965年建交以來最差的程度。5月10日尹錫悅總統就職後，期盼改善日韓關係。尹錫悅總統就職典禮時，林芳正以岸田文雄的特使身分出席。（編輯：陳惠珍）1110716

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