全球通膨庫存壓力大 越南服裝紡織業度小月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

越南紡織成衣業者普遍悲觀看待2022年下半年的出口表現，圖為工業用縫紉機業者高林股份有限公司的越南技師正在進行教育訓練。中央社記者陳家倫河內攝 111年7月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河靜17日專電）越南今年上半年紡織服裝出口總額約220億美元、年增23%。但全球高通膨與產業庫存壓力大，業界悲觀看待下半年的表現，直言全年440億美元出口額的目標難以達成。

儘管越南今年上半年的紡織服裝出口總額大幅成長23%，但近來利空消息不斷，包括歐洲、美國通膨年增率持續攀升導致消費市場疲軟；此外，行業歷經2021年疫後「報復性反彈」，高庫存成了2022年下半年的難題。

工業用縫紉機業者高林股份有限公司越南分公司經理周憲裕向中央社表示，2020年遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，紡織成衣業2021年的業績大噴發，無奈塞港、船期不準等因素攪局，為2022年的復甦添變數。

他說，許多成衣廠客戶反映，2021年上半年做好的衣服原定當年底在美國上市，但船期耽擱，直到2022年1月才運到美國，這些來不及上市的服裝，只好放在倉庫裡，壓箱變成2022年的「秋冬新品」。

周憲裕指出，2022年上半年越南的紡織成衣出口強勁，主要是在消化2021年的訂單及一些「急單」，現在進入下半年，儘管有明年春夏服飾的訂單，但一般不如秋冬暢旺，加上品牌商要開始消化去年延遲到貨、尚未上市的秋冬款，許多成衣廠開始度小月。

周憲裕觀察，他們公司上半年業績成長了15%，現已明顯感受到業績放緩，但由於許多成衣設備的同業都不太敢備貨，他們在越南因為有縫紉機現貨可趁機搶市占，盼全年業績能保有10%至15%的成長。

全球陷入高通膨危機也是左右越南紡織成衣業出口表現的一大因素。越通社（VNA）報導，歐洲、美國是越南成衣兩大主要出口市場，物價上漲削弱民眾購買力，歐美消費需求大減影響越南成衣的出口力道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TNG投資與貿易股份公司董事長阮文時（Nguyen Van Thoi）說，越南今年設定全年紡織服裝出口額為430億至440億美元，「但我認為這項目標不會達成，全年出口可能只會成長5%左右。」

越南成功紡織服裝公司主席陳如松（Tran Nhu Tung）也憂心下半年的成衣出口。他認為，美國開始執行「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），外國企業進口服裝會更謹慎，越南成衣出口今年第4季會進一步放緩。（編輯：韋樞）1110717