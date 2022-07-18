熱浪將達頂點 法國料從南到北都有極高溫
2022/7/18 14:00
（中央社巴黎18日綜合外電報導）席捲法國的這波熱浪預計今天達到頂點，包含南部地中海地區至西北部不列塔尼等地料將出現嚴峻高溫。
法新社報導，氣象預報員已對法國全國15個地區發布極端氣溫警報，包含先前飽受森林野火摧殘的西南部吉倫特省（Gironde）。
氣象預報員普魯斯特（Olivier Proust）指出，位於西南部阿基坦（Aquitaine）大區的朗德（Landes）森林，溫度「恐超過攝氏42度」。
至於先前躲過高溫的不列塔尼，專家指出這回恐出現刷新當地紀錄的攝氏40度高溫。
科學家們指出，全球暖化的直接後果就是極端天候事件越來越多，因溫室氣體加劇極端天候的強度、範圍和頻率。
強烈熱浪已導致法國及其他地方出現多起森林大火，一些農夫需得晚上工作，才能將農用器具引燃大火、進而燒毀農作的風險降至最低。
吉倫特省12日起就有森林大火肆虐，消防人員表示截至17日深夜，強風助長的野火已摧毀1萬3000公頃土地，導致1萬6200名度假遊客被迫疏散。（實習編譯：李婕瑜/核稿：陳亦偉）1110718
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