歐盟擬設153億元武器聯合採購基金 補烏戰秏庫存

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天提議，斥資5億歐元（約台幣153億元）供成員國進行防衛聯合採購，補充支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵消秏掉的武器庫存。

法新社報導，這是歐盟（EU）首次提議成立這樣的基金，未來2年將運用歐盟預算，協助各國補充武器庫存。

負責內部市場事務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）表示：「（歐盟國家）已經動用各自的彈藥、輕型和重型火砲、防空和反戰車防禦系統、以及甚至裝甲車和戰車的庫存。」

他警告說：「這造成一個事實上的脆弱局面，現在有必要緊急予以處理。」

歐盟27個成員國之間國防開銷差異甚大，且缺乏協調。鄰近國家常重複投資，造成售價上揚，因而招致批評。

數十年來，有關布魯塞爾在國防事務上是否應加強歐盟團結，一直有激烈爭論。歐盟成員國大多也是北大西洋公約組織（NATO）盟國，因此往往對於達成協議採取行動來整合軍事能力意興闌珊。

不過在法國推動下，歐盟建立共同防務的雄心近年來已有進展，包括成員國去年已同意成立一個79億歐元的國防基金，與今日提案屬於不同計畫。

按照最新提案，當烏克蘭戰爭導致武器支出增加時，若至少3有個歐盟成員國提出武器採購請求，該基金將予以接受。

歐盟執委會表示，補充武器庫存、更換蘇聯時代遺留的防禦系統以及加強空中和飛彈防禦系統，是歐盟的優先要務。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110719