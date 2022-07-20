季辛吉：拜登需尼克森式彈性 美中不要無止境對抗

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，現今的地緣政治需要「尼克森式彈性」，以幫助化解美國與中國以及俄羅斯與歐洲其他國家之間的衝突。

在警告中國不該成為全球霸主的同時，在1970年代幫助重建美中關係的季辛吉表示，美國總統拜登應保持警惕，不要讓國內政治干擾「理解中國永久存在的重要性」。

99歲的季辛吉今天在紐約接受彭博採訪時說：「拜登和前幾屆政府對中國的看法受國內觀點的影響太大了；當然，重要的是要防止中國或任何其他國家建立霸權。」

他也說：「但這不是透過無休止對抗就能實現的。」此前他曾表示，美國和中國之間日益敵對的關係，有可能引發堪比第一次世界大戰的全球性災難。

美國前總統尼克森在1960年代以堅決反共人士的身分投入選戰，但他1972年決定訪問中國與中共前領導人毛澤東會面時，讓許多支持者感到驚訝，而這次訪問也成為美中關係歷史性轉捩點。

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美國1970年代為了對抗蘇聯，在親中共人士奔走之下，於1971年由中共邀請美國派乒乓球代表團到中國大陸訪問，成為中共於1949年建政後，首批進入中國大陸鐵幕的美國人。

藉由這次「乒乓外交」，季辛吉與時任美國總統尼克森陸續訪問中國，與北京商談建交事宜，最後在卡特擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110720