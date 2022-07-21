前妻伊凡娜猝逝 川普攜3兒女送她最後一程

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國前總統川普和他最年長的兒女今天齊聚紐約一座教堂，向上週辭世的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）告別。

綜合法新社與路透社報導，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）與父親及前第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一同在曼哈頓上東區（Upper East Side）的聖文生－費瑞教堂（St. Vincent Ferrer Church）參加伊凡娜的喪禮。

川普家族成員神情肅穆地看著伊凡娜的棺木被抬進教堂，準備開始下午1時30分的安息禮拜儀式。

法新社攝影記者看見，川普和梅蘭妮亞從側門進入，伊凡娜的喪禮在高度維安下舉行。

「紐約郵報」（New York Post）報導，艾瑞克在教堂裡告訴前來致哀的人，出生於捷克的母親，一直是「美國夢的體現」和「一股自然力量」。

伊凡娜14日在紐約市的住家辭世，享壽73歲，死因為「鈍性衝擊創傷」，據報可能是從樓梯跌落致死。

伊凡娜當過模特兒，在前捷克斯洛伐克的共產統治下長大，1977年嫁給當時嶄露頭角的房地產開發商川普。在1980年代，兩人是紐約最受矚目的權貴夫妻檔之一。

後來川普與第2任妻子梅波斯（Marla Maples）高調傳緋聞，紐約小報大書特書，伊凡娜後於1992年與川普離婚。

伊凡娜離婚後依舊活得多采多姿，享受著成功的商業生涯，推出一系列高級訂製服、時尚珠寶和美妝產品，並撰寫許多書籍。

一生梅開四度的她，嫁給川普前有過一次婚姻，與川普離婚後又結了兩次婚。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110721