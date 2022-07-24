日本櫪木縣擺脫污名 汽車禮讓行人比率明顯提升

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本不少地方都有未設置紅綠燈的行人穿越道，櫪木縣汽車駕駛人禮讓行人的比率曾以不到1%在全國排名墊底；為擺脫污名，櫪木縣警方積極宣導，到去年已將禮讓比率提升到31%。

日本放送協會（NHK）報導，為了讓更多駕駛人行經未設號誌的行人穿越道時能暫時停車，櫪木縣警方公布一系列獨特宣導影片的第4部。

根據一項調查，當有行人在未設置號誌的行人穿越道等待穿越馬路時，櫪木縣駕駛人會暫時停車禮讓行人穿越的比率，在4年前僅0.9%，也就是說100台車沒有1台會暫停禮讓行人，在日本47個都道府縣排名吊車尾。

為了擺脫全日本最不禮讓行人的污名，櫪木縣警方與交通安全協會持續製作並公開宣導影片，目前公布的影片已來到第4部。

過去3部影片中持續登場的男主角，在最新一部影片中以悲悽表情對著完全不禮讓行人的汽車說，「還不停車嗎」？影片則打上「該停車了，櫪木縣」的字幕。

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櫪木縣從4年前開始持續宣導駕駛人禮讓行人穿越馬路，到2021年已略見改善成效，會暫時停車禮讓行人的比率超過全國平均數字來到31%，在全國居第22名的中段班水準，警方未來也將持續進行宣導。

櫪木縣警察本部交通企劃課人員表示，儘管禮讓行人比率已超過全國平均值，但反過來看仍有近7成車輛不停車禮讓行人，希望駕駛人看到宣導影片能再度認知到「行人穿越道行人優先」，他們也會跟縣民一同努力，讓櫪木縣成為日本最禮讓行人的地方。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110724