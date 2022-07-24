日本展開最大規模豬瘟撲殺作業 估耗時逾2個月

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本櫪木縣一處大型養豬場發生豬瘟疫情，場內約5萬4000頭豬必須全數遭撲殺。櫪木縣政府表示，這是日本國內最大規模的撲殺作業，預估完成撲殺及掩埋作業需要2個多月時間。

豬瘟（Classical Swine Fever）是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。

日本放送協會（NHK）報導，櫪木縣政府23日表示，已在縣內那須烏山市一處養豬場確認豬隻感染豬瘟，場內約5萬4000頭豬將全數被撲殺。

櫪木縣政府表示，這處養豬場21日通報場內豬隻死亡數量增加，經過中央政府的研究機構調查後，確認感染豬瘟。

櫪木縣政府23日下午舉行對策本部會議，決定全數撲殺養豬場內豬隻，並從23日晚間6時起展開撲殺作業。

櫪木縣內2021年也曾發生那須塩原市的兩處養豬場共近4萬頭豬被撲殺，及今年3月另一處養豬場被撲殺逾千頭豬的豬瘟案例。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110724