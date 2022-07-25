氣候變化及保護有成 美東鯊魚接觸事件增加

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國東岸今夏鯊魚與泳客接觸事件呈現增加，專家研判這與近年鯊魚保護有成、氣候變遷導致海豹等獵物遷移到新水域有關。

法新社報導，除防曬乳液、防蚊液外，追蹤鯊魚足跡的Sharktivity手機應用程式也成今夏美東海灘泳客的必備物件。稍嫌諷刺的是，專家說瀕危物種鯊魚的保護有成，可能是這類事件增加的背後原因，另也可能是氣候變遷導致海豹等獵物遷移到新水域使然。

美國大西洋沿岸的大白鯊會於每年夏天開始朝東北部的新英格蘭地區北移，數量在8到10月間達高峰。

麻薩諸塞州的資深漁業科學家斯高摩（Gregory Skomal）告訴法新社：「鯊魚數量普遍增加，我們認為這是保護後連帶的數量回升。」

多年來已有約300隻大白鯊被標記，目前每年約有100隻左右會通過麻州的鱈角（Cape Cod）周邊水域，著名電影「大白鯊」就是在當地拍攝。大白鯊也成為當地主要觀光亮點，鯊魚圖案棒球帽與T恤隨處可見。

然而另一方面，在幾宗大白鯊靠近海岸的目擊事件經確認後，今年當地海灘已不時得暫時關閉。

大白鯊數量增加，很大原因是主要獵物的海豹也拜越來越多保護之賜而數量回升。

斯高摩說：「若泳客於更多鯊魚在接近岸邊覓食之際游水，這類負面人鯊互動機率就會增加。」

麻州野生動物人員研發的Sharktivity應用程式輸入相關資料，讓用戶能掌握研究人員、安全人員或其他民眾的鯊魚目擊資訊。

在紐約州長島的度假海灘，今年已有約6起鯊魚咬人的案件，此前3年一件都沒有。不過這裡禍首為大白鯊的機率微乎其微，大多是鼬鯊、公牛鯊及沙虎鯊。

新英格蘭海生水族館資深科學家惠特尼（Nick Whitney）相信，長島水域鯊魚攻擊增多，可能與鯊魚嗜食的鯡魚、鯛魚等因紐約州與新澤西州外海水質較乾淨而數量增加有關。

隨著氣候變遷，斯高摩預期海洋溫度升高會逐漸拉長鯊魚在美國北部海域出沒的季節。（譯者：陳亦偉）1110725