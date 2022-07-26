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東奧組委員前理事涉收受贊助商巨款 日警搜寓所

2022/7/26 14:32（7/26 16:07 更新）
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（中央社東京26日綜合外電報導）媒體報導，日本警方今天搜查2020年東京奧運組織委員會前理事高橋治之寓所，據稱高橋向簽署顧問合約的贊助商收取巨款。

78歲的高橋治之涉嫌向西裝連鎖商AOKI控股公司收取數十萬美元，該公司是去年因疫情延後的東京奧運「官方夥伴」。

日本共同社報導說，這可能構成賄賂，因為高橋東奧組委會的理事身份等同公務員，不得收受與其職位有關的金錢或禮物。

東京檢察官辦公室告訴法新社，無法對個別案件發表評論。

據日本媒體報導，高橋經營的體育顧問公司2017年與AOKI控股簽訂合約，向AOKI收取費用。

AOKI於2018年10月成為東京奧運贊助商，獲准使用賽事標誌並銷售官方授權產品。

高橋上週告訴「讀賣新聞」，公司收取的款項是顧問酬勞。

報導引述他說：「這和我身為組委會理事沒有任何利益衝突。」

AOKI上週發表聲明指出，不對相關報導發表評論。

高橋曾任日本廣告巨擘巨電通公司（位於東京）的專務董事，2014年6月起擔任東奧組委會理事。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110726

高橋
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