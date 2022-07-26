韓國調整警務部門所屬機構 警方反彈遭批「政變」

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國國務會議今天通過修正案，將在行政安全部下新設主管警察事務的「警察局」，此舉被指削弱警察獨立性，在警察內部引起劇烈反彈。警方高層甚至自行召開會議討論相關事務，此舉遭行政安全部長批評為「政變」。

韓國國務總理室表示，國務會議今天通過行政安全部（類似內政部）及所屬機構制度施行規則部分修正案，將在行政安全部下新設警察局，任命治安監等13個警察職位，負責處理警察廳及國家警察委員會相關法律事務。

韓國國務總理韓悳洙在國會答詢時對此表示，在行政安全部設立警察局是為取代原本青瓦台民政首席室的職務，如同法務部下設立檢察局以處理檢方相關事務。5月上任的尹錫悅政府廢除原本負責警方事務的民政首席室，決定交由行政安全部管理，但引發正反兩派爭論。

韓國各地方警察高階幹部23日為此召開會議並發表聲明，認為由行政安全部指揮警察廳的作法有損法治，並規劃在30日再次召開第一線組長級別的全國警察會議。

韓國警方對此案的大動作反彈已招致執政黨不滿，執政黨國民力量今天召開記者會批評警方的反抗作為是「違法的集體行動」。代理黨主席權性東在記者會指出，警方跟軍隊一樣是「拿著槍的公權力」，「絕對無法容許任何抗命及集體行動」，要求政府根據法律原則，以刑事處分等手段因應這類行為。

行政安全部長李祥敏25日接受媒體訪問時，更重批警方自行召集會議，「直接違抗代理警察廳長下達解散命令」的行為，「放在軍隊就有如雙十二政變」。

雙十二政變又稱肅軍政變，為前韓國總統全斗煥在1979年12月12日擔任陸軍少將時策動。

韓聯社報導，因召集這次會議而遭停職處分的蔚山中部警察署長柳三英（譯音）今天在警方內部網路發文表示，比起要求政府說明政策，警方同僚更希望政府能傾聽第一線人員對這次修正案的憂慮。

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不過，他也透過文章向同僚呼籲暫緩原訂30日將再次召開的警察全體會議，「現在社會輿論已開始討論設立警察局相關議題，之後國會預期也會有相關討論」，「我們（警方）的聲量過大反而掩蓋民眾的意見」。

全國警察公務員職場協會今天也發起「反對設立行政安全部警察局請願」，5小時內就獲超過10萬人連署，截至下午5時50分為止共有15萬1237人連署。協會規劃持續收集請願書至本週末，再考慮是否提交國會，或待修正案8月2日公告實行，確認主責單位後以提出效力停止假處分聲請。（編輯：陳惠珍）1110726