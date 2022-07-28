回應歐盟要求 烏克蘭任命反貪腐檢察官

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭今天證實，經驗豐富的調查人員克利孟科將主持反貪腐檢察官辦公室。烏克蘭正尋求加入歐洲聯盟，這項任命對歐盟的要求作出回應。

路透社報導，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台Telegram留言指出，國會昨天通過柯斯汀（Andriy Kostin）出任檢察總長後，他的第一項重大決定就是批准克利孟科（Oleksandr Klymenko）人事案。

澤倫斯基辦公室在Telegram寫道：「打擊貪腐是我國首要之務，投資吸引力和商業自由有賴打貪成功。」

克利孟科原先任職國家反貪腐局，經過冗長選拔過程才出線。他的前任近兩年前即已辭職。

打貪是基輔對西方夥伴的長期承諾，尤其2月24日俄羅斯侵略烏克蘭後，它在金融、政治和軍事上更需要支援。

歐盟本月稍早給予烏克蘭候選國地位，基輔進入冗長入盟之路，但是歐盟已經言明，打貪等重要工作仍然得進行。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）1日對烏克蘭國會進行視訊演說時強調，有關工作包括儘快任命反貪腐檢察官。

歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯（Matti Maasikas）在推特發文稱：「烏克蘭履行伴隨歐洲聯盟候選國地位而來的其中一項建議。冗長選拔過程結束，我祝福克利孟科先生展現力量和勇氣。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110728