菲律賓名校畢業典禮槍擊3死 槍手父親數日後被殺

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）一名槍手24日在馬尼拉雅典耀大學預定舉行法學院畢業典禮的場地外，開槍射殺菲律賓南部拉米坦市前市長，槍擊事件共造成3人身亡。槍手的父親今天在自家門外遭槍擊身亡。

拉米坦市（Lamitan）位於菲國南部巴西蘭島（Basilan），是伊斯蘭極端組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）橫行地區。

拉米坦市前市長弗里蓋（Rose Furigay）24日赴馬尼拉參加女兒畢業典禮時，與助理及一名大學保全人員遭槍手尤莫（Chao Tiao Yumol）射殺身亡，弗里蓋的女兒漢娜（Hannah）和一名路人受傷。

凶殺案或政治仇殺在菲國並不罕見，但馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）是菲律賓人文科學名校，槍手又選在畢業典禮當天闖入校園射殺受害者，因此引發廣泛關注。

GMA新聞網報導，漢娜的肝臟和結腸中彈，子彈還擦過她的左眼。漢娜告訴家人，弗里蓋和她進入畢業典禮會場前，槍手向她們跑來，之後她感到一陣劇痛，並看到弗里蓋倒地不起，人們四處奔逃。

針對槍手父親羅蘭多．尤莫（Rolando Yumol）今天被害，警方說，認定此案與雅典耀大學槍擊案有關「目前言之過早」。

弗里蓋家族的律師艾斯蓋拉（Quirino Esguerra）告訴ABS-CBN新聞台，尤莫對弗里蓋積怨已久。

尤莫是一名醫生。艾斯蓋拉說，2018年，尤莫在拉米坦市政府對街開了一家診所，但因診所無照經營，遭當時的市長弗里蓋勒令停業。之後，尤莫開始在網路誹謗弗里蓋和市府官員，並因在社群媒體誹謗政府工作人員遭警方移送法辦。

不過，新聞網站Rappler分析約250支YouTube影片和2300多則臉書貼文後發現，56.6%的菲國臉書使用者和45.4%的YouTube影片提到尤莫時，對他表達支持或同情。

報導說，這些貼文除了提到尤莫在醫生崗位的工作，還讚揚他是個英雄，因為尤莫「揭發了拉米坦市的貪瀆和猖獗的毒品交易」。許多則貼文獲得數千人點閱並互動，甚至將尤莫的行為合理化。

支持總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的網紅馬哈利卡（Maharlika）在事發隔天貼文寫道：「醫生，要堅強！也許現在政府會開始關心你在呼籲的事情。」

馬哈利卡在臉書有93.5萬追蹤者。她在貼文提到尤莫多麼熱愛菲律賓，還表示「尤莫醫生只是一個政府用權力向普通菲律賓人施壓的受害者」。（編輯：黃自強）1110729