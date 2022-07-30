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美韓防長會談 重申印太航行自由與台海和平重要性

2022/7/30 12:55（7/30 13:17 更新）
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韓國國防部長李鐘燮（後左）與美國國防部長奧斯汀（後右）美國時間29日在華府進行會談。（圖取自facebook.com/MNDKOR）
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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國國防部長李鐘燮與美國國防部長奧斯汀在華府進行會談，提到雙方一致認為保障印太地區航行及飛行自由，以及維護台灣海峽和平非常重要。

韓聯社報導，韓國國防部長李鐘燮於美國時間29日在華府與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談，李鐘燮會後於韓國駐美大使館召開記者會表示，在印太地區議題上，韓美一致認同「保障印太地區自由開放的海空交通，以及台灣海峽和平」非常重要。

媒體問及是否討論就中俄威脅進行軍演，李鐘燮回應，「與其說是針對中國威脅一起進行演習，應該說是討論將2017年以來進行的防擴散安全倡議（PSI）及太平洋龍（Pacific dragon）等訓練恢復至往年強度」。

對於烏克蘭問題，李鐘燮說，韓美雙方都希望烏克蘭盡快恢復和平，這次會談中也討論了各種形式的支援方案。

韓美防長也就美日韓合作的重要性達成共識，不過，李鐘燮表示，雙方這次是就大框架下的情報共享重要性進行討論，未具體提及「日韓軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）問題。

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GSOMIA是日韓政府在提供機密軍事情報時防止洩密的協定，雙方在2016年11月簽署，每年會自動延長，但其中一方可在每年8月24日前通知終止。

韓國政府2019年曾為反制日本出口管制措施，提出終止GSOMIA，但之後撤回，改採「隨時可終止」立場，讓協定陷入不穩定狀態。現任尹錫悅政府今年5月上台後則釋出希望GSOMIA早日正常化訊息。（編輯：高照芬）1110730

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