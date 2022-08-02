滿足亞洲市場需求 南非犀牛盜獵活動超越去年

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（中央社南非普勒托利亞1日綜合外電報導）南非環境部今天表示，隨著盜獵者將目標從國家公園轉向私人公園，在2022年上半年，南非遭到非法殺害的犀牛數量超越去年同期。

路透社報導，與去年同期相較，今年上半年全國遭到盜獵的犀牛數量多了10隻，總數達到259隻。繼2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施影響，導致盜獵數量跟著下降後，2021年的受害犀牛數量已出現上升。

非洲大陸瀕危（endangered）物種黑犀牛群體中，約有半數住在南非；該國也擁有全球最大、被列為「近危」（near threatened）物種的白犀牛群體。

環境部資料顯示，由於在世界知名的克魯格國家公園（Kruger National Park），保育努力及警戒工作皆有所增加，導致盜獵者將目標轉移到私人公園和瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）。

環境部長克利西（Barbara Creecy）透過聲明表示：「近期趨勢表明，犀牛盜獵活動已從克魯格國家公園轉移到私人保護區及瓜祖魯那他省，今年當地的大部分犀牛都慘遭殺害。」

犀牛盜獵活動通常涉及當地盜獵者和負責走私犀牛角的國際犯罪集團。環境部表示，亞洲市場對犀牛角的需求特別高。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110802