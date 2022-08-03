日本舉行臨時國會 選出參議院新任正副議長

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本今天舉行臨時國會，參議院全體會議上午進行新任正副議長選舉，結果由81歲的自民黨籍前厚生勞動大臣尾辻秀久擔任議長、63歲的立憲民主黨籍前環境大臣長濱博行擔任副議長。

日本讀賣新聞報導，這次臨時國會僅為期3天，預計5日休會。今天下午將恭迎日皇舉行開議儀式。這次臨時國會不會舉行首相岸田文雄的「所信表明演說」（類似施政方針報告），也不會進行朝野政黨質詢及法案審議等事項。

朝野政黨正式進行論戰，要等到預定秋天舉行的臨時國會才會登場。

日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，眾議院議長細田博之預計5日在國會朗讀安倍悼詞；自民黨原本希望當天能讓自民黨前幹事長甘利明進行安倍追悼演說，但因為在野黨反彈，加上執政黨內部也有反對意見，目前已決定將追悼演說延後到秋天的臨時國會舉行。

TBS電視台報導，在今年7月參議院大選首度當選的新進議員，今天陸續完成報到。

其中，具高知名度的資深偶像團體前成員生稻晃子，今天緊張到連早餐都吃不下。生稻說，抱持不鬆懈的心情，現在開始將以國會議員的一員，珍惜每一天努力拚命工作。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110803