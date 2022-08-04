俄國駐日大使：不可能在烏克蘭動用核武

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（中央社東京4日綜合外電報導）俄羅斯駐日本大使格魯金（Mikhail Galuzin）今天談到俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時說，「（俄國）完全沒有考量使用核武，不可能使用」。

日本時事通信社報導，格魯金是在訪問日本廣島市中區的和平紀念公園、並向原子彈爆炸罹難者慰靈碑獻花後受訪時作上述表示。

格魯金說，俄羅斯只會在兩種情況下使用核武，一種是遭受使用大規模殺傷性武器的侵略，另一種則是遭受一般武器侵略導致國家生存瀕臨危機。

至於目前對烏克蘭的「特別軍事行動」，他說，完全不符合上述兩種情況。

TBS電視台報導，格魯金在8月6日的廣島原爆紀念日前先行訪問廣島市，批評投下原子彈的美國「即使過了77年，也完全看不到有表明道歉的意圖」。

格魯金說，要明確跟所有廣島市民說明，「（俄國）不可能在烏克蘭使用核武」。

除了明確否定俄羅斯使用核武的可能性，格魯金還說，會在禁止核子擴散條約（NPT）體制下推動核裁軍，持續朝最後完全廢除核武器來努力。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110804