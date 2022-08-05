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日本臨時國會休會 傳岸田8/10改組內閣與黨務

2022/8/5 17:21
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（中央社東京5日綜合外電報導）日媒報導，日本臨時國會今天休會，傳出首相岸田文雄已向幾位自民黨幹部表達，有意最快8月10日進行內閣及自民黨黨務主管人事改組。

日本放送協會（NHK）報導，參議院大選後首次舉行的臨時國會，今天在眾議院及參議院完成休會手續後，正式為3天議程畫下句點。

國會休會後，岸田已向幾位自民黨幹部表達，有意最快8月10日進行內閣及黨務主管人事改組的想法。

自民黨預計8月8日舉行臨時黨務主管會議及總務會議，預料當天將把黨務主管人事全權委由自民黨總裁（黨主席）岸田處理。

就黨務主管人事部分來看，焦點除了安倍派議員所受待遇外，還有現任副總裁麻生太郎及幹事長茂木敏充是否續任等。

共同社報導，岸田已在檢討最快8月10日進行內閣及黨務主管人事改組。

多名日本政府官員透露，原本改組日程以9月上半月進行協調，但為推動主要政策「新資本主義」及高物價對策，面對秋天將舉行的臨時國會，岸田認為應及早完成準備工作。

岸田預計最快8日舉行自民黨黨務主管會議，9日出席長崎原爆犧牲者慰靈和平祈念儀式後，研判最快10日進行內閣及黨務主管人事改組。

由於遭槍擊身亡的前首相安倍晉三國葬將於9月27日舉行，岸田正檢討最快10月召集臨時國會。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110805

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