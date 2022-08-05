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韓外長：支持一個中國 憂心台海局勢影響供應鏈

2022/8/5 21:59
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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）南韓外交部今天表示，外交部長朴振出席東亞高峰會（EAS）外長會議及東協區域論壇（ARF）時表示支持一個中國政策，同時對台海緊張局勢可能影響國際供應鏈表達憂心。

南韓外交部晚間發布新聞稿，說明朴振4、5日出席東協會議成果，其中就台海問題，朴振發言皆表示支持一個中國政策，並稱台灣海峽和平穩定是區域安全及繁榮的前提，對韓國也至關重要。

朴振憂心，若台海地緣紛爭加劇，可能導致供應鏈混亂等區域內政治、經濟不穩定，也可能為朝鮮半島帶來負面影響，因此也格外關注日前發表的「兩岸關係相關東協外長聲明」。

4日發布的東協外長聲明中對台海緊張情勢提出警告，認為美中雙方應好好對話並自制。

今年東協外長會議正好遇上美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時機，原就不睦的美中關係更加緊繃，裴洛西在3日訪台及今天訪日時皆提到台海問題，但4日訪韓行程中則對此支字未提，很有可能是受韓方顧慮影響。

裴洛西離開南韓後，南韓外交部今天隨即公布朴振訪中行程。朴振8到10日將應中國外交部長王毅邀請訪問中國，預計9日在青島舉行會談，韓媒預期屆時除韓中關係、朝鮮半島局勢外，還有可能談及台海問題。

朴振在今天舉行的東協區域論壇中，譴責北韓今年以來接連發射飛彈，指北韓執意開發核武，為人民生活招來苦痛，呼籲平壤當局以對話及外交代替挑釁與對立。

他也對北韓人道及人權問題表達憂心，希望北韓傾聽國際社會對此表達的憂慮。（編輯：高照芬）1110805

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