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韓外長：不容許武力片面改變台海現狀

2022/8/5 22:02
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（中央社金邊5日綜合外電報導）南韓外交部長朴振今天在柬埔寨金邊出席東亞峰會外長會議時，就當前地區和國際局勢表示，不容許以武力片面改變台海現狀。

韓聯社報導，這是美國、日本等國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭，或中國政府對台行動時常用的表述，韓方使用這一表述實屬罕見。朴振提及當前最緊迫的問題包括俄烏戰爭、台海和南海議題、緬甸局勢等。

朴振表示，韓方對台海緊張局勢加劇深表關切。他強調，韓方堅持「一個中國」原則，台海的和平穩定對南韓乃至整個地區的安全和繁榮至關重要。一旦其地緣政治矛盾加劇，可能會引發供應鏈大亂等巨大的政治、經濟動盪。

朴振說，在來自北韓的安全威脅日益增長之下，台海局勢緊張加劇將對朝鮮半島的和平與穩定產生負面影響。從這層意義上看，韓方十分關注東南亞國家協會（ASEAN）外長就兩岸關係發展發表的聲明。

外交部相關人士就朴振針對台灣議題的發言表示，此番談話體現韓方對相關情況的高度關注。這是朴振首次就中美在台灣議題上的分歧表明立場。

昨天舉行的東協與中日韓外長會議，僅中國外交部長王毅和日本外務大臣林芳正提及台灣議題，朴振未就此發言。（編輯：陳昱婷）1110805

朴振
日韓計畫8月會談 討論含徵用工賠償棘手議題 談裴洛西訪台計畫 韓外長：維持台海穩定相當重要
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