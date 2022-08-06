馬斯克：推特若能提供假帳號抽驗法 將繼續收購

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電動車廠特斯拉創辦人馬斯克表示，社群媒體推特若能提供它如何抽樣100個帳號及確認這些不是假帳號的方法，他的440億美元收購計畫就會依原條件繼續進行。（美聯社）

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（中央社紐約6日綜合外電報導）電動車廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克表示，社群媒體推特若能提供它如何抽樣100個帳號及確認這些不是假帳號的方法，他的440億美元收購計畫就會依原條件繼續進行。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今天清晨在推特（Twitter）發文還說：「然而，如果推特對美國證券管理委員會（SEC）申報的資料，結果證明實質上是錯誤的，那麼收購交易就不該進行。」

一名推特用戶問馬斯克，美國證券管理委員會是否正在調查推特的「可疑申報資料」，他回文說：「好問題，他們為什麼不查呢？」

馬斯克宣稱，他是在推特矇騙下簽署收購合約。推特4日予以駁斥，指馬斯克所說「不合情理，且與事實相反」。

馬斯克放棄收購推特，先前已遭推特提告；他7月29日對推特提出反訴，使雙方的訴訟戰升溫。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110806