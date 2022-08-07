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阿富汗首都喀布爾發生炸彈攻擊 至少8人喪生

2022/8/7 05:44
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（中央社喀布爾6日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾（Kabul）一條繁忙的購物街今天發生炸彈攻擊事件，至少造成8人喪生、22人受傷。

路透社報導，爆炸案發生在喀布爾西部地區，當地也是少數族群什葉派穆斯林定期聚會的地點。

攻擊案發生的時間，在什葉派最重要節日之一「阿舒拉節」（Ashura）之前。

事發後，遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）透過其Telegram帳號聲稱犯下這起攻擊案。

一間私立醫院人員說，爆炸至少造成8人死亡、22人受傷。

內政部發言人指出，一個調查小組正在爆炸現場評估傷亡情況並協助救助傷員。

透過網路發布的影片顯示，多輛救護車趕到現場，附近還有公車站。

伊斯蘭國5日也在喀布爾發動另起炸彈攻擊，當時至少造成8人死亡、18人受傷。

據估計，阿富汗的3900萬人口中，什葉派僅占10%至20%。遜尼派穆斯林塔利班當局於去年8月接管國家後，曾承諾針對什葉派清真寺與其他設施提供更多保護。（譯者：施施）1110807

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