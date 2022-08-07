哥倫比亞首位左翼總統就任 矢言大刀闊斧改革

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（中央社波哥大7日綜合外電報導）哥倫比亞前游擊隊成員裴卓（Gustavo Petro）今天將宣誓成為哥國史上第一位左翼總統。他計劃在這個經濟不平等和毒品暴力猖獗的國家，進行大刀闊斧改革。

法新社報導，62歲的裴卓曾任參議員，也擔任過首都波哥大（Bogota）的市長，他將接替極不受人民愛戴的杜克（Ivan Duque) 成為總統，4年任期期間料將獲得左翼為多數的國會支持。

裴卓在今年6月的總統大選歷經一番苦戰，終把長期由保守精英統治的哥倫比亞帶進了拉丁美洲不斷擴大的左翼陣營。而10月巴西也將舉行大選，若魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）順利當選，左翼勢力將進一步獲得鞏固。

就職典禮前夕，裴卓表示，他的政府將力求「為哥倫比亞帶來幾個世紀以來從未有過的東西，也就是穩定與和平」。他說：「這從一個願意為環境正義而戰的政府開始。」

裴卓競選期間曾承諾提高富人稅賦，投資醫療保健和教育，並對改革警察。去年哥倫比發生反社會不平等的示威活動，遭到當局殘酷鎮壓，受到國際社會譴責。

他矢言要暫停石油勘探、推廣清潔能源，並恢復與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro ）政府的外交和商業關係。兩國自2019年起中斷外交關係。

裴卓的總統任期還有另一個歷史性意義：擔任他副手的，是哥倫比亞有史以來第一位非裔、女性副總統，現年40歲的環保和女權運動人士馬奎斯（Francia Marquez）。

兩人將努力解決因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情拖累的經濟困境，激增的暴力事件，以及民眾對政治建制派根深蒂固的憤怒，這股憤怒於去年抗議活動達到高峰。

哥倫比亞5000萬人口中，近40%生活在貧困之中，11.7%處於失業狀態。7月份通貨膨脹年增率達到10.2%。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110807